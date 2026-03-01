https://ria.ru/20260301/iran-2077721509.html
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте - РИА Новости, 01.03.2026
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран нанес удары по двум базам в Кувейте — Али Ас-Салям и Мухаммеда Аль-Ахмеда. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:55:00+03:00
2026-03-01T19:55:00+03:00
2026-03-01T20:31:00+03:00
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afa47403931cf7ad2eb015776aa82031.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
кувейт
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b98a3506d1be14d0a7230a055ef10652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), в мире
Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), В мире
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте, назвав ее американской