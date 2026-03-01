Рейтинг@Mail.ru
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте - РИА Новости, 01.03.2026
19:55 01.03.2026 (обновлено: 20:31 01.03.2026)
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран нанес удары по двум базам в Кувейте — Али Ас-Салям и Мухаммеда Аль-Ахмеда.
КСИР Ирана сообщил об ударе по базе Ас-Салям в Кувейте

Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран нанес удары по двум базам в Кувейте — Али Ас-Салям и Мухаммеда Аль-Ахмеда.
"Американская морская база Али Ас-Салям в Кувейте в результате последней атаки перестала функционировать, также три объекта морской инфраструктуры США (базы. — Прим. ред.) Мухаммеда Аль-Ахмеда в Кувейте были уничтожены, — говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

КСИР также сообщил об ударах при помощи четырех беспилотников по военно-морской базе США в Бахрейне, где был "нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Заголовок открываемого материала