Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 01.03.2026
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по поводу возможности урегулирования конфликта с США путем переговоров заявил, что у Тегерана был очень горький опыт... РИА Новости, 01.03.2026
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
Глава МИД Ирана заявил, что у страны был горький опыт переговоров с США