19:52 01.03.2026
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США

Глава МИД Ирана заявил, что у страны был горький опыт переговоров с США

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по поводу возможности урегулирования конфликта с США путем переговоров заявил, что у Тегерана был очень горький опыт переговоров с Вашингтоном.
"Мы вели переговоры с США дважды за последние 12 месяцев, и в обоих случаях они напали на нас во время переговоров, и это стало очень горьким опытом для нас", - заявил министр в интервью американскому телеканалу ABC.
