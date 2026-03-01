Рейтинг@Mail.ru
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 01.03.2026 (обновлено: 19:32 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/iran-2077717376.html
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти - РИА Новости, 01.03.2026
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти
Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опроверг данные о его смерти. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:29:00+03:00
2026-03-01T19:32:00+03:00
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951786084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2a23c69637290f6b733aee44e40bbf.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951786084_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_85eaa6053fdfd27e5e07f5464513e774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти

Офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг данные о его смерти

© AP Photo / Vahid SalemiЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опроверг данные о его смерти.
"В связи с публикацией новости о гибели доктора Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного обстрела со стороны Израиля и США сообщаем, что эта информация является ложной", - говорится в заявлении.
Также его офис отдельным сообщением заявил, что Ахмадинежад выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и опубликовал соответствующий текст.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
ИранВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала