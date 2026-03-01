https://ria.ru/20260301/iran-2077717376.html
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти - РИА Новости, 01.03.2026
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти
Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опроверг данные о его смерти. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:29:00+03:00
2026-03-01T19:29:00+03:00
2026-03-01T19:32:00+03:00
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти
Офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг данные о его смерти