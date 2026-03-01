https://ria.ru/20260301/iran-2077717064.html
СМИ: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе
СМИ: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди заявил о готовности Тегерана к любым серьезным... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
бадр аль-бусаиди
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город), аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Бадр Аль-Бусаиди, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе
ONA: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе