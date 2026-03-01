"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde.
"Дональд Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. И вот теперь он вверг США и Ближний Восток в пучину нового противостояния. Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием", — говорится в статье.
По словам автора публикации, глава Белого дома "пошел на самый серьезный риск в своей жизни", решив начать совместную с Израилем операцию против Ирана.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
