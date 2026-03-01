Рейтинг@Mail.ru
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад - РИА Новости, 01.03.2026
18:44 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:44:00+03:00
2026-03-01T18:44:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад

Le Monde: США не привели внятного обоснования началу операции в Иране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde.
"Дональд Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. И вот теперь он вверг США и Ближний Восток в пучину нового противостояния. Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием", — говорится в статье.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране
Вчера, 17:11
По словам автора публикации, глава Белого дома "пошел на самый серьезный риск в своей жизни", решив начать совместную с Израилем операцию против Ирана.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 14:53
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
