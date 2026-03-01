"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde.

Дональд Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. И вот теперь он вверг США Ближний Восток в пучину нового противостояния. Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием", — говорится в статье.

По словам автора публикации, глава Белого дома "пошел на самый серьезный риск в своей жизни", решив начать совместную с Израилем операцию против Ирана.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.