Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 01.03.2026 (обновлено: 18:24 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/iran-2077707463.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе ударов по Ирану поразила здания генштаба внутренней безопасности и штаб-квартиры Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:17:00+03:00
2026-03-01T18:24:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20260301/udary-2077706965.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана

ЦАХАЛ заявила об ударе по зданию генштаба внутренней безопасности Ирана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе ударов по Ирану поразила здания генштаба внутренней безопасности и штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) "Саралла".
"В ходе ударов было поражено здание генштаба внутренней безопасности... Также была разрушена штаб-квартира "Саралла", использовавшаяся как командный центр обороны в Тегеране", - сообщает израильская армия в своем Telegram-канале.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Удары по Ирану не сломят стойкость его граждан, заявил Медведев
Вчера, 18:13
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала