ОАЭ заявили об атаке иранских дронов на французскую базу
18:12 01.03.2026 (обновлено: 19:35 01.03.2026)
ОАЭ заявили об атаке иранских дронов на французскую базу
Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает Министерство обороны ОАЭ.
ОАЭ заявили об атаке иранских дронов на французскую базу

Минобороны ОАЭ: иранские беспилотники атаковали французскую базу в Абу-Даби

ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает Министерство обороны ОАЭ.
"Специализированные команды отреагировали на инцидент, произошедший в результате обстрела склада на военно-морской базе Ас-Салям в Абу-Даби двумя иранскими беспилотниками, что привело к возгоранию двух контейнеров", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, при атаке никто не пострадал. Там подчеркнули, что оставляют за собой право ответить, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность.
По всей видимости, речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. В 2009 году она стала первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет.
Иранская сторона заявляла, что наносит удары по американским целям в регионе. Глава МИД Аббас Аракчи призывал страны Персидского понять, что войну исламской республике навязали Израиль и Соединенные Штаты.
Франция, Германия и Великобритания накануне выпустили совместное заявление, заявив о непричастности к атакам со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
