Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153 - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077705451.html
Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153
Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153 - РИА Новости, 01.03.2026
Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153
Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, 95 человек получили ранения, это учащиеся школы, сообщил представитель министерства... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:00:00+03:00
2026-03-01T18:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_389614892ddc298cb816e438e57dcc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153

Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, 95 человек получили ранения, это учащиеся школы, сообщил представитель министерства образования Ирана Али Фархади.
"Число погибших учащихся… в Минабе достигло 153. Также в ходе этой бесчеловечной атаки сионистов 95 человек пострадали из числа учащихся", - сказал он агентству IRNA.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9
Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении в субботу удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала