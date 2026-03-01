https://ria.ru/20260301/iran-2077703674.html
Россияне могут уехать из Ирана в Армению, заявили в МИД
Россияне могут выехать из Ирана по суше в Армению или Азербайджан в условиях закрытия воздушного пространства над исламской республикой, указали в МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:52:00+03:00
в мире
иран
армения
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
армения
азербайджан
Россияне могут уехать из Ирана в Армению, заявили в МИД
