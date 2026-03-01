https://ria.ru/20260301/iran-2077694536.html
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что эта война навязана Тегерану, заявил иранский министр иностранных... РИА Новости, 01.03.2026
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Аракчи: страны Персидского залива в гневе от ударов Ирана, но войну ему навязали