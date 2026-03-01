Рейтинг@Mail.ru
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива - РИА Новости, 01.03.2026
17:14 01.03.2026
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что эта война навязана Тегерану, заявил иранский министр иностранных...
Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива

Аракчи: страны Персидского залива в гневе от ударов Ирана, но войну ему навязали

КАИР, 1 мар - РИА Новости. Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что эта война навязана Тегерану, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам", - сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera.

