Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США - РИА Новости, 01.03.2026
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Тегеран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:59:00+03:00
2026-03-01T16:59:00+03:00
2026-03-01T16:59:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
авраам линкольн
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Авраам Линкольн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США