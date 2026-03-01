Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США - РИА Новости, 01.03.2026
16:59 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077690750.html
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Тегеран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:59:00+03:00
2026-03-01T16:59:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
авраам линкольн
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, тегеран (город), иран, авраам линкольн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Авраам Линкольн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США

Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Тегеран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Авианосец армии США "Авраам Линкольн" был подвергнут атаке при помощи четырех баллистических ракет", - говорится в заявлении, которое публикует гостелерадио Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
