"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану
16:42 01.03.2026 (обновлено: 17:31 01.03.2026)
"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану
Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
элизабет уоррен
сергей лавров
оон
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, элизабет уоррен, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Элизабет Уоррен, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана.
"Как было в Ираке и Ливии, американские атаки только усилят региональный хаос", — отметил один из читателей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 14:53
"Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой.
"К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий.
"Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.
В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.

Удары США и Израиля

Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ
Вчера, 15:56
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампЭлизабет УорренСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
