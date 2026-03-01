Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке

Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели издания Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана.

"Как было в Ираке Ливии , американские атаки только усилят региональный хаос", — отметил один из читателей.

Сирия, "Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой.

"К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке , она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий.

Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.

В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.