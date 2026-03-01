Рейтинг@Mail.ru
16:31 01.03.2026
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
2026-03-01T16:31:00+03:00
2026-03-01T16:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, махмуд ахмадинежад, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Махмуд Ахмадинежад, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля

ILNA: экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМахмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, передает иранское агентство ILNA.
"Глава девятого и десятого правительства Ирана (президент является главой правительства в Иране - ред.) погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране", - говорится в сообщении агентства.
Официальные власти и офис экс-лидера пока не подтверждали гибель Ахмадинежада, который был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы.
В миреИранСШАИзраильМахмуд АхмадинежадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
