СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, передает иранское агентство ILNA. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:31:00+03:00
2026-03-01T16:31:00+03:00
2026-03-01T16:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
ILNA: экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля