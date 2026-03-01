ЮНИСЕФ назвал атаку на иранскую школу нарушением международного права

Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Атаку на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб, где погибли 148 человек, следует рассматривать как нарушение международного права, заявил германский комитет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ранее агентство Mizan со ссылкой на местные власти сообщило о том, что погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148, пострадавших - до 95.

"Нападения на мирных жителей и гражданские объекты, включая школы, представляют собой нарушение международного права", - говорится в заявлении комитета, опубликованном на ее официальном сайте.

ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о нападениях в Иране и в регионе, представляющих серьезную угрозу для детей. "Согласно сообщениям, десятки школьниц были убиты и многие другие получили ранения", - отмечается в заявлении.

В этой связи ЮНИСЕФ призвал стороны к проявлению максимальной сдержанности и соблюдению своих обязательств в рамках международного права. "Это включает, в частности, защиту гражданского населения и оказание жизненно необходимых услуг, от которых зависит выживание детей", - отметили в комитете.