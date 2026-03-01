Рейтинг@Mail.ru
ЮНИСЕФ назвал атаку на иранскую школу нарушением международного права - РИА Новости, 01.03.2026
15:47 01.03.2026
ЮНИСЕФ назвал атаку на иранскую школу нарушением международного права
ЮНИСЕФ назвал атаку на иранскую школу нарушением международного права
в мире
иран
сша
израиль
юнисеф
оон
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
в мире, иран, сша, израиль, юнисеф, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, ЮНИСЕФ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Атаку на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб, где погибли 148 человек, следует рассматривать как нарушение международного права, заявил германский комитет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Ранее агентство Mizan со ссылкой на местные власти сообщило о том, что погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148, пострадавших - до 95.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
"Нападения на мирных жителей и гражданские объекты, включая школы, представляют собой нарушение международного права", - говорится в заявлении комитета, опубликованном на ее официальном сайте.
В ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о нападениях в Иране и в регионе, представляющих серьезную угрозу для детей. "Согласно сообщениям, десятки школьниц были убиты и многие другие получили ранения", - отмечается в заявлении.
В этой связи ЮНИСЕФ призвал стороны к проявлению максимальной сдержанности и соблюдению своих обязательств в рамках международного права. "Это включает, в частности, защиту гражданского населения и оказание жизненно необходимых услуг, от которых зависит выживание детей", - отметили в комитете.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
 
