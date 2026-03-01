"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Судьба человечества висит на волоске на фоне операции США и Израиля против Ирана, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Две новые войны всего за одну неделю: Афганистан — Пакистан, Израиль — США — Иран. Как долго мир сможет просуществовать при такой скорости начала новых конфликтов? Я считаю, что человечество на грани краха", — написал он.
Политик также подчеркнул, что "уже слишком много ядерных держав находятся в состоянии войны", что представляет собой серьезную опасность.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.