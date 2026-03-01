Рейтинг@Mail.ru
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
15:39 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Судьба человечества висит на волоске на фоне операции США и Израиля против Ирана, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану

Мема: человечество находится на грани краха из-за операции США и Израиля в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Судьба человечества висит на волоске на фоне операции США и Израиля против Ирана, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Две новые войны всего за одну неделю: АфганистанПакистан, ИзраильСШАИран. Как долго мир сможет просуществовать при такой скорости начала новых конфликтов? Я считаю, что человечество на грани краха", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 14:53
Политик также подчеркнул, что "уже слишком много ядерных держав находятся в состоянии войны", что представляет собой серьезную опасность.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КСИР подтвердил начало "седьмой и восьмой" волны ответных ударов
Вчера, 15:29
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
Вчера, 15:19
 
