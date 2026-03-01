Рейтинг@Mail.ru
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:38 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077672546.html
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана
Папа Римский Лев XIV обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:38:00+03:00
2026-03-01T15:38:00+03:00
религия
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_0:62:2541:1491_1920x0_80_0_0_4fee511dc9c3316d3d1f48d55d53dd5c.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077638626.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_59:0:2318:1694_1920x0_80_0_0_66d19577efb336296d1b094a839475ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Религия, В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана

Папа римский Лев XIV призвал остановить спираль насилия вокруг Ирана

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАТИКАН, 1 мар – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия".
"Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке и в Иране. В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге", - заявил папа Лев после традиционной воскресной проповеди на площади святого Петра в Ватикане.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дипломатия, пожелал он, должна способствовать благополучию народов, стремящихся к мирному сосуществованию на основе справедливости.
"Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть", - заявил понтифик.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД Ирана назвал гибель Хаменеи беспрецедентной агрессией
Вчера, 12:38
 
РелигияВ миреИранСШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала