Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана
Папа Римский Лев XIV обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия". РИА Новости, 01.03.2026
ВАТИКАН, 1 мар – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия".
"Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке
и в Иране
. В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге", - заявил папа Лев после традиционной воскресной проповеди на площади святого Петра в Ватикане
. Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дипломатия, пожелал он, должна способствовать благополучию народов, стремящихся к мирному сосуществованию на основе справедливости.
"Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть", - заявил понтифик.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.