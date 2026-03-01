Папа римский призвал остановить "спираль насилия" вокруг Ирана

ВАТИКАН, 1 мар – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия".

"Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть", - заявил понтифик.