КСИР подтвердил начало "седьмой и восьмой" волны ответных ударов - РИА Новости, 01.03.2026
15:29 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077671272.html
КСИР подтвердил начало "седьмой и восьмой" волны ответных ударов
КСИР подтвердил начало "седьмой и восьмой" волны ответных ударов
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:29:00+03:00
2026-03-01T15:29:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
сша
израиль
© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил начало "седьмой и восьмой" волн ответных ударов против США и Израиля.

"Чуть ранее началась масштабная седьмая и восьмая волна операции "Правдивое обещание 4" против врага (США и Израиля - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое привело агентство ISNA.
Военные Ирана не уточнили, по каким конкретно целям бьют.
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
