Источник: Азербайджан разрешил сотням россиян пересечь границу с Ираном

Азербайджан на данный момент выдал разрешение на пересечение границы с Ираном около 500 россиянам, среди которых есть и представители бизнеса, сообщил РИА Новости источник.

"Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране", - сказал источник.