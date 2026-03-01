Источник: Азербайджан разрешил сотням россиян пересечь границу с Ираном

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Азербайджан на данный момент выдал разрешение на пересечение границы с Ираном около 500 россиянам, среди которых есть и представители бизнеса, сообщил РИА Новости источник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Посольство России в Тегеране сообщило в Telegram-канале, что россияне и соотечественники могут покинуть Иран через два пункта - один в Азербайджан, другой в Армению.
"Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране", - сказал источник.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки по Ирану был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.