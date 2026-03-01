Рейтинг@Mail.ru
15:15 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077667726.html
Источник: Азербайджан разрешил сотням россиян пересечь границу с Ираном
Источник: Азербайджан разрешил сотням россиян пересечь границу с Ираном
в мире
иран
азербайджан
тегеран (город)
али хаменеи
али шамхани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
азербайджан
тегеран (город)
в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), али хаменеи, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Тегеран (город), Али Хаменеи, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Азербайджан на данный момент выдал разрешение на пересечение границы с Ираном около 500 россиянам, среди которых есть и представители бизнеса, сообщил РИА Новости источник.

Посольство России в Тегеране сообщило в Telegram-канале, что россияне и соотечественники могут покинуть Иран через два пункта - один в Азербайджан, другой в Армению.
"Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране", - сказал источник.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки по Ирану был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
