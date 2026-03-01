Источник сообщил о помощи Азербайджана в эвакуации россиян из Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана, сообщил РИА Новости источник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Посольство России в Тегеране сообщило в Telegram-канале, что россияне и соотечественники могут покинуть Иран через два пункта - один в Азербайджан, другой в Армению.
"Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана", - сказал источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.