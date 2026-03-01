Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
01.03.2026
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Американскому лидеру Дональду Трампу предстоит поиск правильного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, лешек миллер, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Лешек Миллер, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана

Миллер: Трампу предстоит найти верный способ, как выйти из конфликта с Ираном

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу предстоит поиск правильного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Ответ на это мы уже знаем. Вопрос в том, может ли она остановить удары. А в международной политике знать, как закончить войну, может быть сложнее, чем начать ее", — написал он.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
По словам польского экс-премьера, Вашингтон сейчас демонстрирует "способность управляемо выйти из конфликта в нужный момент", однако все может пойти не так, как было задумано изначально.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Сложно защититься". СМИ раскрыли, что Иран приготовил США и Израилю
Вчера, 13:23
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Решение Трампа по Ирану вызвало панику в США
Вчера, 10:39
 
