На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу предстоит поиск правильного пути по выходу из конфликта с Ираном, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Ответ на это мы уже знаем. Вопрос в том, может ли она остановить удары. А в международной политике знать, как закончить войну, может быть сложнее, чем начать ее", — написал он.
По словам польского экс-премьера, Вашингтон сейчас демонстрирует "способность управляемо выйти из конфликта в нужный момент", однако все может пойти не так, как было задумано изначально.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
