Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра

ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили утверждает, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база ВВС Британии Акротири.

"Две ракеты были выпущены в направлении Кипра", - заявил Хили в интервью телеканалу Sky News.

При этом, по его мнению, ракеты не были специально нацелены на Кипр

"Когда наши самолеты летят и видят что-то, например ракеты или беспилотники, направленные на другие страны, они их уничтожают", - добавил Хили, отметив, что Британия "играет определенную роль" в укреплении региональной стабильности и "участвует в скоординированных региональных оборонительных операциях".

Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские военные сбили иранский дрон над Ираком, который угрожал британской базе.

По словам Хили, под обстрел также попали британские военные на базе в Катаре.

"Около 300 человек личного состава находились на базе в Бахрейне, которая была атакована иранскими ракетами и беспилотниками. Некоторые из них находились в пределах нескольких сотен метров от того места, где они приземлились", - заявил министр.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.