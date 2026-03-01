Рейтинг@Mail.ru
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 01.03.2026 (обновлено: 14:37 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/iran-2077649194.html
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра - РИА Новости, 01.03.2026
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра
Министр обороны Британии Джон Хили утверждает, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база ВВС Британии Акротири. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:30:00+03:00
2026-03-01T14:37:00+03:00
в мире
иран
сша
кипр
джон хили
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/58/1518465874_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_c94b3280dbb9455c38253b4fb4354205.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077636574.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/58/1518465874_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_7276f97dcae9ab10cf364022e94a9309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, кипр, джон хили, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Кипр, Джон Хили, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра

Хили заявил о запуске иранской ракеты в направлении Кипра

© AP Photo / Pavlos VrionidesБританский истребитель на британской авиабазе Акротири на Кипре
Британский истребитель на британской авиабазе Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Pavlos Vrionides
Британский истребитель на британской авиабазе Акротири на Кипре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили утверждает, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база ВВС Британии Акротири.
"Две ракеты были выпущены в направлении Кипра", - заявил Хили в интервью телеканалу Sky News.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Совбез Ирана предупредил США и Израиль о предстоящем мощном ударе
Вчера, 12:30
При этом, по его мнению, ракеты не были специально нацелены на Кипр.
"Когда наши самолеты летят и видят что-то, например ракеты или беспилотники, направленные на другие страны, они их уничтожают", - добавил Хили, отметив, что Британия "играет определенную роль" в укреплении региональной стабильности и "участвует в скоординированных региональных оборонительных операциях".
Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские военные сбили иранский дрон над Ираком, который угрожал британской базе.
По словам Хили, под обстрел также попали британские военные на базе в Катаре.
"Около 300 человек личного состава находились на базе в Бахрейне, которая была атакована иранскими ракетами и беспилотниками. Некоторые из них находились в пределах нескольких сотен метров от того места, где они приземлились", - заявил министр.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАКипрДжон ХилиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала