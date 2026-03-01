Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077648526.html
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2026
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:27:00+03:00
2026-03-01T13:27:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544280_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_a1bac0b4543bb21bd05390c63afaccb4.jpg
https://ria.ru/20260301/putin-2077647579.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544280_169:0:2101:1449_1920x0_80_0_0_cb120a9743ad6cff8b1cdba4f6393d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша, владимир путин, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Владимир Путин, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин

Путин: Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи будут помнить в России как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений РФ и Ирана.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Хаменеи погиб в своем офисе в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера иранское правительство объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия ИРИ в опубликованных заявлениях пообещали отомстить.
"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путин попросил Пезешкиана передать слова сочувствия родным Хаменеи
Вчера, 13:22
 
В миреРоссияИранСШАВладимир ПутинАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала