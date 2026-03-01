МИД Ирана назвал гибель Хаменеи беспрецедентной агрессией

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате удара США и Израиля является беспрецедентной агрессией и терактом, сообщает МИД Ирана.

"Террористический акт США и сионистского режима, совершившего убийство верховного лидера, как и других высокопоставленных лиц страны, в виде военной агрессии на территориальную целостность и национальный суверенитет представляет собой беспрецедентное посягательство на все этические принципы и нормы", - говорится в заявлении министерства.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 © AP Photo Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 © Getty Images Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9 Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9

Ведомство отметило, что США и Израиль таким образом нарушили международное право и основополагающие принципы устава ООН.

Также МИД Ирана заявил, что международные организации несут ответственность в обеспечении международного права, отметив, что молчание и бездействие в отношении "организованной преступности" США и Израиля обернется последствиями для будущих поколений во всем мире.