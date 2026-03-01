https://ria.ru/20260301/iran-2077636574.html
Совбез Ирана предупредил США и Израиль о предстоящем мощном ударе
Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой США и Израиль не сталкивались, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
иран
сша
израиль
иран
Иран в воскресенье ударит с такой силой, с которой США и Израиль не сталкивались