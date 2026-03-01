СМИ рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа

"Трамп, чьи рейтинги исторически низкие, не обязательно выберется из этой ямы благодаря решению снова вмешаться в Иране", — говорится в публикации.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.