В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
10:43 01.03.2026 (обновлено: 14:57 01.03.2026)
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
Американская операция в Иране станет затяжным конфликтом, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:43:00+03:00
2026-03-01T14:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране

19FortyFive: военная операция США в Иране станет затяжной войной

© REUTERS / Gideon MarkowiczВзрыв в Тель-Авиве, Израиль
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Gideon Markowicz
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская операция в Иране станет затяжным конфликтом, пишет 19FortyFive.
«
"Эта война, скорее всего, будет гораздо масштабнее, чем полагают Трамп и большинство американцев, если глава Белого дома желает достичь победы в виде смены режима", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что наземная операция в Иране вполне вероятна, а сам конфликт может занять несколько месяцев.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАИзраильСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
