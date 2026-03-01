В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране

"Эта война, скорее всего, будет гораздо масштабнее, чем полагают Трамп и большинство американцев, если глава Белого дома желает достичь победы в виде смены режима", — говорится в публикации.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.