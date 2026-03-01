Рейтинг@Mail.ru
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
01.03.2026
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
2026
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иран закрывает доступ кораблям США в Персидский залив, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
