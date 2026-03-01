Рейтинг@Mail.ru
08:58 01.03.2026 (обновлено: 09:50 01.03.2026)
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока

Лариджани: Иран атакует в странах региона военные базы США

© REUTERS / Majid AsgaripourАкция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля в Тегеране
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Акция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля в Тегеране
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Базы США не являются территорией стран региона, они являются территорией США. Мы не намереваемся атаковать страны региона… Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США", - сказал он в эфире госТВ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Лариджани отметил, что Иран предупреждал США через посольство Швейцарии, что атакует американские базы в случае агрессии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
