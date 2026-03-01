https://ria.ru/20260301/iran-2077597350.html
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем... РИА Новости, 01.03.2026
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
Лариджани: Иран атакует в странах региона военные базы США