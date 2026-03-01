В Иране соберут совет, который будет руководить страной до избрания лидера

«

"Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера, совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Пока это не сделано, собирается временный совет, состоящий из президента, главы судебной власти и одного из членов совета стражей конституции. Этот совет будет вскоре собран. Вчера у нас было заседание, была произведена подготовка, временный совет будет собран сегодня", - сказал он в эфире госТВ.