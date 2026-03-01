Рейтинг@Mail.ru
ВС Ирана заявили, что стоят как крепкий бастион на защите страны
07:45 01.03.2026 (обновлено: 07:48 01.03.2026)
ВС Ирана заявили, что стоят как крепкий бастион на защите страны
2026-03-01T07:45:00+03:00
2026-03-01T07:48:00+03:00
ВС Ирана заявили, что стоят как крепкий бастион на защите страны

Армия Ирана заявила, что стоит как крепкий бастион на пути защиты республики

© AP Photo / Vahid SalemiИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранские военнослужащие. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Армия Ирана стоит как "крепкий бастион на пути защиты" исламской республики, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа, говорится в заявлении армии Ирана.
"Армия исламской республики Иран стоит как крепкий бастион народа на священном пути защиты независимости, территориальной целостности и священного строя исламской республики Иран", - приводит заявление гостелерадиокомпания Ирана.
Также в заявлении говорится о том, что армия Ирана не оставит без ответа "жестокое преступление" США и Израиля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
