ВС Ирана заявили, что стоят как крепкий бастион на защите страны

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Армия Ирана стоит как "крепкий бастион на пути защиты" исламской республики, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа, говорится в заявлении армии Ирана.
"Армия исламской республики Иран стоит как крепкий бастион народа на священном пути защиты независимости, территориальной целостности и священного строя исламской республики Иран", - приводит заявление гостелерадиокомпания Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.