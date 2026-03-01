https://ria.ru/20260301/iran-2077587498.html
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. США никогда "не пробить брешь в воле" иранского народа, заявил глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В воскресенье первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что после гибели Хаменеи в результате атаки США и Израиля, его обязанности возьмут на себя президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана.
"Сегодня американский режим – презреннейший режим в мире. Этот высокомерный строй узнает, что такими преступлениями он никогда не сможет пробить брешь в искренней воле великих борцов, что были взращены среди мусульманских народов", - говорится в заявлении, которое передает гостелерадиокомпания
Ирана.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.