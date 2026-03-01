Рейтинг@Mail.ru
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 01.03.2026 (обновлено: 07:17 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/iran-2077587498.html
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти - РИА Новости, 01.03.2026
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти
США никогда "не пробить брешь в воле" иранского народа, заявил глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи после гибели верховного лидера Ирана Али... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:12:00+03:00
2026-03-01T07:17:00+03:00
в мире
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260301/tegeran-2077586141.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077583530.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран
В мире, США, Иран
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти

Глава судебной власти Мохсени-Эжеи: США не пробьет брешь в воле народа Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. США никогда "не пробить брешь в воле" иранского народа, заявил глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В воскресенье первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что после гибели Хаменеи в результате атаки США и Израиля, его обязанности возьмут на себя президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана.
Протестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана
Вчера, 06:52
"Сегодня американский режим – презреннейший режим в мире. Этот высокомерный строй узнает, что такими преступлениями он никогда не сможет пробить брешь в искренней воле великих борцов, что были взращены среди мусульманских народов", - говорится в заявлении, которое передает гостелерадиокомпания Ирана.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР
Вчера, 06:21
 
В миреСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала