В США вспомнили слова Путина после провала ударов по Ирану

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, говоря об итогах операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина, и выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп совершил политическое самоубийство.
«
"Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он.
"Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — пояснил аналитик.
При этом, добавил экс-разведчик, такая же судьба ждет и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в случае решительного ответа со стороны Ирана утратит статус надежного лидера и лишится власти.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерть не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.