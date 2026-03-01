В США вспомнили слова Путина после провала ударов по Ирану

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen , говоря об итогах операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина, и выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп совершил политическое самоубийство.

« Украиной, "Как это было в случае с Россией Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он.

Так Риттер ответил на вопрос о том, что Иран должен делать в ответ на ничем не спровоцированную агрессию со стороны США Израиля . По словам эксперта, если Тегеран не допустит смены режима, то таким образом одержит победу над США и Израилем и покажет, что их цели недостижимы.

"Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — пояснил аналитик.

При этом, добавил экс-разведчик, такая же судьба ждет и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , который в случае решительного ответа со стороны Ирана утратит статус надежного лидера и лишится власти.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерть не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.