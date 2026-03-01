https://ria.ru/20260301/iran-2077586300.html
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными - РИА Новости, 01.03.2026
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными
Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение наличие у Тегерана ядерного оружия,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:55:00+03:00
2026-03-01T06:55:00+03:00
2026-03-01T09:13:00+03:00
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными
Небензя: РФ считает необоснованными заявления Трампа о целях ударов по Ирану