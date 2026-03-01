Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными - РИА Новости, 01.03.2026
06:55 01.03.2026 (обновлено: 09:13 01.03.2026)
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными
Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение наличие у Тегерана ядерного оружия,... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
россия
иран
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
сша
в мире, россия, иран, сша, дональд трамп, василий небензя, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение наличие у Тегерана ядерного оружия, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Прозвучавшее сегодня высказывание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что эта операция направлена на недопущение обретения Ираном ядерного оружия, необоснованно", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
В миреРоссияИранСШАДональд ТрампВасилий НебензяООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
