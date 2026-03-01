https://ria.ru/20260301/iran-2077581458.html
Армия Ирана заявила, что заставит США и Израиль раскаяться
Армия Ирана заставит США и Израиль раскаяться, говорится в заявлении генерального штаба армии, опубликованном после гибели верховного лидера исламской... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987713591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_865d425b4fb9e5ecb21827c710b165c1.jpg
иран
израиль
сша
Армия Ирана заявила, что заставит США и Израиль раскаяться после гибели Хаменеи