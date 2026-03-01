https://ria.ru/20260301/iran-2077580475.html
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана
Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
