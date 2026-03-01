Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
05:38 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077580475.html
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана
Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:38:00+03:00
2026-03-01T05:38:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана

WP: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана

© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANAПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент (США - ред.) Дональд Трамп начал атаку на Иран после того, как лидеры Израиля и Саудовской Арабии неделями прилагали усилия, чтобы пролоббировать ее", - говорится в публикации со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несколько раз лично связывался с Трампом по телефону за последние месяцы, чтобы пролоббировать атаку со стороны США, несмотря на его публичные призывы к поиску дипломатического решения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
