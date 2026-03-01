https://ria.ru/20260301/iran-2077576898.html
СМИ: власти Ирана объявили траур после гибели верховного лидера
СМИ: власти Ирана объявили траур после гибели верховного лидера - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: власти Ирана объявили траур после гибели верховного лидера
Правительство Ирана объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи в результате атак Израиля и... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: власти Ирана объявили траур после гибели верховного лидера
Fars: власти Ирана объявили 40-дневный траур после гибели Али Хаменеи