© REUTERS / Majid Asgaripour Акция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля в Тегеране

На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решила атаковать Иран, находясь в эйфории после успешной операции в Венесуэле, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

"Действия Трампа , возможно, объясняются тем, что он был застигнут врасплох успешной операцией в Венесуэле . Смена власти также была одной из целей США в этом случае. Фактически, власть не поменялась", — говорится в материале.

Как считает издание, это показывает, что Трамп использует стиль "микадо", пытаясь вести свою игру на Ближнем Востоке

"Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.