https://ria.ru/20260301/iran-2077575481.html
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран
Президент США Дональд Трамп решила атаковать Иран, находясь в эйфории после успешной операции в Венесуэле, пишет финская газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:18:00+03:00
2026-03-01T04:18:00+03:00
2026-03-01T07:33:00+03:00
в мире
сша
иран
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_9a3808a8011d3ba875d3f8f391274503.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077570782.html
https://ria.ru/20260301/konflikt-2077571718.html
https://ria.ru/20260301/ssha-2077567445.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077565718.html
сша
иран
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_204117bf3926331ee7128970879c2ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран
HS: Трамп напал на Иран, ослепленный успехом операции в Венесуэле
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решила атаковать Иран, находясь в эйфории после успешной операции в Венесуэле, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
"Действия Трампа
, возможно, объясняются тем, что он был застигнут врасплох успешной операцией в Венесуэле
. Смена власти также была одной из целей США
в этом случае. Фактически, власть не поменялась", — говорится в материале.
Как считает издание, это показывает, что Трамп использует стиль "микадо", пытаясь вести свою игру на Ближнем Востоке
.
"Стиль "микадо" Трампа вносит существенные изменения во многие факторы, поддерживающие нестабильное равновесие на Ближнем Востоке", — подчеркивается в материале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана
. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве
заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерть не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.