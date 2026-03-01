Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана призвал ООН потребовать компенсацию за ущерб от атаки
02:07 01.03.2026
Постпред Ирана призвал ООН потребовать компенсацию за ущерб от атаки
Постпред Ирана призвал ООН потребовать компенсацию за ущерб от атаки
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности потребовать от США и Израиля компенсировать ущерб от атак на республику. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:07:00+03:00
2026-03-01T02:17:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана призвал ООН потребовать компенсацию за ущерб от атаки

Постпред Иравани призвал совбез ООН потребовать от США и Израиля компенсацию

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности потребовать от США и Израиля компенсировать ущерб от атак на республику.
"Совет Безопасности должен немедленно… потребовать обязательных гарантий, что Соединенные Штаты и израильский режим несут полную международную ответственность за весь материальный и моральный ущерб, нанесенный инфраструктуре и объектам Исламской Республики Иран, и обязаны обеспечить полное возмещение", - сообщил он на экстренном заседании Совбеза ООН.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
