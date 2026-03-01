https://ria.ru/20260301/iran-2077565577.html
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам - РИА Новости, 01.03.2026
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
Иран ни при каких обстоятельствах не станет наносить удары по жителям или интересам стран-соседей в Персидском заливе, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:58:00+03:00
2026-03-01T01:58:00+03:00
2026-03-01T01:58:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
амир саид иравани
оон
мирный план сша по украине
иран
персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив, Амир Саид Иравани, ООН, Мирный план США по Украине
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
Постпред Иравани: Иран не будет бить по соседним странам в Персидском заливе