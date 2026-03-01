Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам - РИА Новости, 01.03.2026
01:58 01.03.2026
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам - РИА Новости, 01.03.2026
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам
Иран ни при каких обстоятельствах не станет наносить удары по жителям или интересам стран-соседей в Персидском заливе, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:58:00+03:00
2026-03-01T01:58:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
амир саид иравани
оон
мирный план сша по украине
Новости
ru-RU
в мире, иран, персидский залив, амир саид иравани, оон, мирный план сша по украине
В мире, Иран, Персидский залив, Амир Саид Иравани, ООН, Мирный план США по Украине
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам

Постпред Иравани: Иран не будет бить по соседним странам в Персидском заливе

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
ООН, 1 мар - РИА Новости. Иран ни при каких обстоятельствах не станет наносить удары по жителям или интересам стран-соседей в Персидском заливе, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"Иран сохраняет твердую приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности соседних стран. Ни при каких обстоятельствах мы не будем наносить удары по суверенитету, народам или интересам наших соседних стран в Персидском заливе", - сказал он в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
В миреИранПерсидский заливАмир Саид ИраваниООНМирный план США по Украине
 
 
