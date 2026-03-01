Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана заявил, что США не смогут заставить страну сдаться
01:48 01.03.2026 (обновлено: 02:23 01.03.2026)
Постпред Ирана заявил, что США не смогут заставить страну сдаться
в мире, иран, персидский залив, сша, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, США, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана заявил, что США не смогут заставить страну сдаться

Постпред Иравани: США не смогут заставить Иран сдаться

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты преднамеренно стремятся расширить конфликт с Ираном, используя свои базы в Персидском заливе, и мечтают "поглотить" исламскую республику, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"Соединенные Штаты, в свою очередь, намеренно стремятся расширить масштабы конфликта, используя пространство в регионе Персидского залива, и мечта враждебного правительства США о поглощении Ирана и принуждении Исламской Республики Иран к подчинению никогда не осуществится", - сказал Иравани в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
