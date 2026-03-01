Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077564145.html
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это преступление против человечества, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:42:00+03:00
2026-03-01T01:42:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499115_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c39f085e9098932ef35c277493f25dc.jpg
https://ria.ru/20260301/zhertvy-2077563707.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499115_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_5ea9c1f63b3fc95ca3fd1ab9162aa385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе

Постпред Иравани: США и Израиль убили более сотни детей, ударив по школе в Иране

© AP PhotoНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар - РИА Новости. США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это преступление против человечества, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
"Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности", - заявил он в ходе экстренного заседания совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Постпред Ирана рассказал о жертвах атаки США и Израиля
Вчера, 01:35
 
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала