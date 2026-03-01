https://ria.ru/20260301/iran-2077564145.html
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это преступление против человечества, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид... РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Иравани: США и Израиль убили более сотни детей, ударив по школе в Иране