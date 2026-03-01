Иран заявил о более тяжелых ударах по целям США и Израиля, чем в 2025 году

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Иран наносит более высокоточные и более тяжелые удары по военным целям США и Израиля, чем во время конфликта 2025 года, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"Третья и четвертая волна операции "Правдивое обещание-4" сопровождается нанесением по американским и израильским целям более тяжелых и высокоточных ударов и более передовыми ракетами, чем при операции "Правдивое обещание-3" (при конфликте в июне 2025 года – ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.