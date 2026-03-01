Иран заявил о более тяжелых ударах по целям США и Израиля, чем в 2025 году

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Иран наносит более высокоточные и более тяжелые удары по военным целям США и Израиля, чем во время конфликта 2025 года, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.