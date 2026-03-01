https://ria.ru/20260301/irak-2077725412.html
Беспилотники атаковали военную базу США в Ираке, пишут СМИ
Беспилотники атаковали военную базу США у аэропорта Эрбиля в Ираке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности. РИА Новости, 01.03.2026
