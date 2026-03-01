Ирак призвал немедленно остановить военные действия в регионе

“Ирак вновь серьезно призывает немедленно и без всяких предварительных условий прекратить все военные операции и военную активность, которая подталкивает регион к беспрецедентному уровню насилия”, - цитирует иракское госагентство INA заявление спикера кабмина.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.