В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи

“Приносим соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана господина Али Хаменеи. Его путь служения иранскому народу завершился мученической гибелью человека, сохранившего верность своим принципам и защищавшего нацию перед лицом несправедливости и гнета”, - цитирует агентство INA заявление спикера кабмина.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.