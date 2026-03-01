https://ria.ru/20260301/irak-2077605684.html
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иракское информационное агентство INA. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:47:00+03:00
2026-03-01T09:47:00+03:00
2026-03-01T10:28:00+03:00
в мире
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_9a3808a8011d3ba875d3f8f391274503.jpg
https://ria.ru/20260301/obyazannosti-2077582846.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_204117bf3926331ee7128970879c2ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
INA: в Ираке ввели трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иракское информационное агентство INA
.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
“Иракское правительство объявило трехдневный траур по всей стране”, - сообщило агентство.
Соболезнования в связи с гибелью Хаменеи выразил официальный представитель правительства Ирака
Басем аль-Авади.
“Приносим соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана господина Али Хаменеи. Его путь служения иранскому народу завершился мученической гибелью человека, сохранившего верность своим принципам и защищавшего нацию перед лицом несправедливости и гнета”, - цитирует агентство INA заявление спикера кабмина.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.