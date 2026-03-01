Рейтинг@Mail.ru
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 01.03.2026 (обновлено: 10:28 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/irak-2077605684.html
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи
Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иракское информационное агентство INA. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:47:00+03:00
2026-03-01T10:28:00+03:00
в мире
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_9a3808a8011d3ba875d3f8f391274503.jpg
https://ria.ru/20260301/obyazannosti-2077582846.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077457146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_204117bf3926331ee7128970879c2ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке объявили трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи

INA: в Ираке ввели трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи

© REUTERS / Majid AsgaripourАкция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля в Тегеране
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Акция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иракское информационное агентство INA.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
“Иракское правительство объявило трехдневный траур по всей стране”, - сообщило агентство.
Соболезнования в связи с гибелью Хаменеи выразил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.
“Приносим соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана господина Али Хаменеи. Его путь служения иранскому народу завершился мученической гибелью человека, сохранившего верность своим принципам и защищавшего нацию перед лицом несправедливости и гнета”, - цитирует агентство INA заявление спикера кабмина.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи
Вчера, 06:13
 
В миреИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала