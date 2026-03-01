Рейтинг@Mail.ru
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару - РИА Новости, 01.03.2026
00:52 01.03.2026
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару
в мире
ирак
иран
ирак
иран
в мире, ирак, иран
В мире, Ирак, Иран
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару

© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Ираке
© AP Photo / Hadi Mizban
Американские военные в Ираке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Американская военная база Харир, расположенная на севере Ирака, подверглась удару, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана
"Американская база Харир в Ираке подверглась удару. На ней дислоцируются американские спецназовцы и коммандос", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам
22 июня 2025, 12:18
 
