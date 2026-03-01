https://ria.ru/20260301/irak-2077558647.html
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару
Американская военная база Харир в Ираке подверглась удару
Американская военная база Харир, расположенная на севере Ирака, подверглась удару, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской... РИА Новости, 01.03.2026
КСИР: военная база США Харир на севере Ирака подверглась удару