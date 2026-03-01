https://ria.ru/20260301/harkov-2077593698.html
В Харькове прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
харьков
харьковская область
в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Еще один взрыв прогремел в в Харькове