В Харькове прогремел еще один взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 01.03.2026
В Харькове прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2026
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
Харькове снова было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская область
 
 
