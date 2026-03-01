https://ria.ru/20260301/hanna-2077641617.html
Российские артисты рассказали об обстановке в Дубае в воскресенье днем
Певица Ханна и ее муж, гендиректор Black star Павел Курьянов (Пашу), которые приехали семьей на отдых, сообщили, что обстановка в Дубае в настоящий момент стала
Российские артисты рассказали об обстановке в Дубае в воскресенье днем
РИА Новости: певица Ханна и ее муж рассказали об обстановке в Дубае
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Певица Ханна и ее муж, гендиректор Black star Павел Курьянов (Пашу), которые приехали семьей на отдых, сообщили, что обстановка в Дубае в настоящий момент стала спокойнее в сравнении с ночью.
"Ночь была неспокойной, ПВО долбили всю ночь, до 10 утра! Истребители очень громко летали тоже до утра. Сирены на телефонах тоже кричали часто. Сейчас все спокойно", - написал Пашу в истории в Instagram*.
Его жена, певица Ханна написала, что семья собирает вещи и обдумывает дальнейшие действия.
"Надеюсь, к нашему отлету все наладится. Конечно, все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем что делать", - написала Ханна в своем Telegram-канале
.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.