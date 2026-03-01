Российские артисты рассказали об обстановке в Дубае в воскресенье днем

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Певица Ханна и ее муж, гендиректор Black star Павел Курьянов (Пашу), которые приехали семьей на отдых, сообщили, что обстановка в Дубае в настоящий момент стала спокойнее в сравнении с ночью.

"Ночь была неспокойной, ПВО долбили всю ночь, до 10 утра! Истребители очень громко летали тоже до утра. Сирены на телефонах тоже кричали часто. Сейчас все спокойно", - написал Пашу в истории в Instagram*.

Его жена, певица Ханна написала, что семья собирает вещи и обдумывает дальнейшие действия.

"Надеюсь, к нашему отлету все наладится. Конечно, все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем что делать", - написала Ханна в своем Telegram-канале

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.