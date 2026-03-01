Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/guterresh-2077556993.html
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном - РИА Новости, 01.03.2026
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление, что была упущена возможность дипломатического разрешения разногласий между США и Ираном на фоне атаки США и... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:39:00+03:00
2026-03-01T00:39:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979736596_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_22e3858fc756c4ec363292eb84433a1d.jpg
https://ria.ru/20260301/guterresh-2077556700.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979736596_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_18bc4a24d5169ad3c346b2f29f4d6b27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном

Генсек ООН Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии с Ираном

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление, что была упущена возможность дипломатического разрешения разногласий между США и Ираном на фоне атаки США и Израиля по исламской республике.
"Я глубоко сожалею, что эта возможность дипломатии (между США и Ираном – ред.) была упущена", - заявил Гутерреш во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Гутерреш предупредил о риске масштабного конфликта между Ираном и США
00:37
 
В миреСШАИранИзраильАнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала