Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном
Гутерреш сожалеет об упущении возможности дипломатии между США и Ираном
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление, что была упущена возможность дипломатического разрешения разногласий между США и Ираном на фоне атаки США и... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:39:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
