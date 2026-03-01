Рейтинг@Mail.ru
06:31 01.03.2026
В ГД предложили включить родственников погибших военных в число страхуемых
В ГД предложили включить родственников погибших военных в число страхуемых
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить братьев и сестер военнослужащих в перечень лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае их гибели. РИА Новости, 01.03.2026
В ГД предложили включить родственников погибших военных в число страхуемых

Слуцкий предложил включить родственников погибших военных в число страхуемых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить братьев и сестер военнослужащих в перечень лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае их гибели.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
26 февраля, 17:22
"Прошу вас рассмотреть предложение ЛДПР о включении в перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и иных приравненных к ним лиц родных братьев и сестер застрахованного лица", - сказано в документе.
Отмечается, что право на получение страховых сумм будет возникать у указанных лиц только в случае отсутствия у погибшего иных выгодоприобретателей, предусмотренных действующим законодательством.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, право на страховые выплаты в случае гибели военного сегодня есть у законной супруги (супруга), родителей, дедушки и бабушки, а также у детей погибшего. Он подчеркнул, что братья и сестры не включены в список родственников, имеющих право на подобную помощь. По мнению лидера ЛДПР, такой подход является в корне несправедливым.
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
15 января, 00:34
"Находясь на фронте вдали от дома, решая опасные боевые задачи, каждый боец хочет быть уверен, что государство не оставит в беде его близких, окажет семье достойную помощь, моральную и материальную поддержку. Не у всех военнослужащих живы матери и отцы, не каждый успел обзавестись собственной семьей, но у многих есть братья и сестры. Именно они ждут бойцов дома, пишут письма на фронт, ждут возможности увидеться во время отпуска. И если такой солдат погибает, сегодня эти люди оказываются обделены мерами господдержки. Они не получают выплат, которые доступны супругам или детям военнослужащих. Не получают возможности хотя бы на минимальную компенсацию своей утраты, оставаясь наедине со своим горем потери", - отметил он.
Парламентарий добавил, что поддержка семей военнослужащих не должна быть выборочной и как-либо разграничивать родственников, определяя их в разные группы.
"Если так сложилось, что у военного уже нет в живых родителей, нет детей и супруги, поддержку в праве получить брат или сестра. В текущем законодательстве уже установлено право братьев и сестер на получение единовременной выплаты в случае гибели военнослужащего при отсутствии у него супруги (супруга), детей и родителей", - отметил он.
По мнению Слуцкого, такой подход позволит обеспечить баланс интересов различных категорий родственников и гарантирует направление страховых выплат именно тем лицам, которые наиболее близки погибшему по степени родства при отсутствии собственной семьи.
Госдума утвердила праве на жилье детей погибших в приграничье военных
Госдума утвердила праве на жилье детей погибших в приграничье военных
9 декабря 2025, 12:50
 
